Antalya'da Kayalıklardan Düşen Genç Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Kayalıklardan Düşen Genç Kurtarıldı

Antalya\'da Kayalıklardan Düşen Genç Kurtarıldı
14.07.2025 11:02  Güncelleme: 11:15
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Antalya'da Kadınyarı bölgesinde 15 metrelik kayalıklardan düşen 27 yaşındaki Ömür H. Y., itfaiye ve sağlık ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtararak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da Kadınyarı olarak bilinen noktadan düşen bir kişi yaralandı. Şahıs ekiplerin 1 saatlik çalışması ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.15 sıralarında Deniz Mahallesi Cumhuriyet Cadddesi üzerinde bulunan ve Yavuz Özcan Parkı içerisindeki Kadınyarı olarak bilinen noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 metrelik kayalık alandan yardım sesi duyan vatandaşlar sesin geldiği noktaya yaklaştıklarında bir kişinin acı içinde kıvrandığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekibinin yanı sıra AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

1 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Verilen adrese gelen ekipler isminin Ömür H. Y. (27) olduğu öğrenilen genci kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada bazı vatandaşlar ekiplerin kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle takip etti. İlk olarak gencin yanına inen ekipler güvenli noktaya aldıktan sonra ilk müdahaleyi yaptı. İpli kurtarma düzeneği hazırlayan ekipler Ömür H. Y.'yi basket sedyeye koyarak bulunduğu yerden çıkardı. Yaklaşık 1 saatlik kurtarma çalışmasının ardından ambulansa alınan ve vücudunun farklı yerlerinde yaralar olduğu görülen Ömür H.Y., tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kayalıklardan Düşen Genç Kurtarıldı - Son Dakika

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