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Antalya'da kaybolan adam dağda bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan Ali Sorguç, arama çalışmaları sürerken bir vatandaş tarafından dağda yürürken bulundu. Arama çalışmaları sona erdi.

Antalya\'da kaybolan adam dağda bulundu
23.12.2023 - 23:54,
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan adam, arama çalışmaları sürdüğü anlarda bir vatandaş tarafından dağda yürürken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Alli Sorguç'tan haber alamayan yakınları durumu Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine Gazipaşa Merkez Jandarma Karakolu Asayiş Timleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı, AKUT, ile arama çalışması başlatıldı. Küçüklü Mahallesinde kaybolan Ali Sorguç, bir vatandaş tarafından kaybolduğu mahallenin komşu Mahallesi olan Çakmak Mahallesi'nde dağda yürürken bulundu. Ali Sorguç'un bulunmasının ardından arama çalışmaları sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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