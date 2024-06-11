Antalya'da kaybolan Alzaymır hastası vatandaş sağ olarak bulundu

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Antalya'nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde ikamet eden ve dün akşam kaybolan Alzaymır hastası T.K. isimli vatandaş, kapsamlı bir arama sonucunda jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Antalya ili Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde ikamet eden ve dün saat 21.35 sıralarında kaybolan Alzaymır hastası T.K. isimli vatandaşın kaybının ardından, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando Timleri, AFAD ve gönüllü STK'ler ile JASAT ekipleri arama çalışması başlattı. T.K. isimli vatandaş, yapılan kapsamlı arama sonucunda bugün saat 00.40 sıralarında Gebiz Mahallesi'nde bulunan ikametine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. - ANTALYA