Antalya'da kayıp şahıs için arama çalışması başlatıldı
51 yaşındaki adam için jandarma ve AFAD alarma geçti
ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Fetullah Kaya'dan dünden beri haber alınamıyor. Arama Kurtarma ekipleri kayıp Kaya için arama çalışması başlattı.
Olay, Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dün saat 15.00'da evinden çıkan 51 yaşındaki Fetullah Kaya, eve geri dönmedi. Kaya'dan haber alamayan yakınları ise, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Şu ana kadar yürütülen çalışmalardan ise bir sonuç alınamadı.
Fethullah Kayanın yegeni Raşit Baysal, dün saat 15.00 sıralarında kabyolan dayyısı için oğlunun aradığını ve kazaya karışmış olabileceğini söylediğini belirterek" Gittik baktık çevreyi araştırdık ama sulamadık, gerekli yerlere haber verdik" dedi.
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