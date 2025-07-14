Antalya\'da Kaza Anı Kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu anne ve kızının yaralandığı kaza anı, karşı yönden gelen bir aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeynep K. yönetimindeki 07 BAN 084 plakalı Fiat Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Zeynep K. ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki kızı E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, kaza anı karşı istikametten gelen bir başka aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, karşı istikametten gelen otomobilin bir anda savrularak yoldan çıktığı ve şarampole düştüğü anlar net bir şekilde yer aldı. - ANTALYA