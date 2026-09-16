Antalya'da kendini polis diye tanıtan dolandırıcılar 7 milyon lirayı aldı - Son Dakika
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Antalya'da kendini polis diye tanıtan dolandırıcılar 7 milyon lirayı aldı

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Antalya\'da kendini polis diye tanıtan dolandırıcılar 7 milyon lirayı aldı
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Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, kimliğinin dolandırıcılıkta kullanıldığını söyledikleri vatandaşın yaklaşık 7 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını aldı. Antalya merkezli 2 ildeki eş zamanlı operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, olayda kullanılan 2 korsan taksi 60 gün trafikten men edildi.

Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, kimliğinin bir dolandırıcılık olayında kullanıldığını söyledikleri vatandaşın yaklaşık 7 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını aldı. Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran Z.İ, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce telefonla arandığını ve kimliğinin bir dolandırıcılık olayında kullanıldığının söylendiğini belirtti. Yaklaşık 7 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını şahıslara elden verdiğini beyan eden Z.İ'nin başvurusu üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

2 ilde eş zamanlı operasyon

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli Antalya'da, 1 şüpheli ise il dışında yakalandı. Soruşturma kapsamında olayda 2 ayrı korsan taksinin kullanıldığı belirlendi. Korsan taksi sahiplerine idari para cezası uygulanırken, 2 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaAntalyaDövizPolisSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kendini polis diye tanıtan dolandırıcılar 7 milyon lirayı aldı - Son Dakika
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