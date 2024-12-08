Antalya'da ki Suriyeliler rejimin yıkılmasını gökyüzüne beyaz güvercin bırakarak kutladı - Son Dakika
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Antalya'da ki Suriyeliler rejimin yıkılmasını gökyüzüne beyaz güvercin bırakarak kutladı

Antalya'da ki Suriyeliler rejimin yıkılmasını gökyüzüne beyaz güvercin bırakarak kutladı "Yıllardır bugünü bekliyoruz" Suriye'de 61 yıllık Bass Rejimi'nin devrilmesini Antalya'da yaşayan Suriye vatandaşları gökyüzüne beyaz güvercin salarak ve baklava dağıtarak kutladı.

08.12.2024 22:21
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Antalya'da ki Suriyeliler rejimin yıkılmasını gökyüzüne beyaz güvercin bırakarak kutladı

"Yıllardır bugünü bekliyoruz"

ANTALYA - Suriye'de 61 yıllık Bass Rejimi'nin devrilmesini Antalya'da yaşayan Suriye vatandaşları gökyüzüne beyaz güvercin salarak ve baklava dağıtarak kutladı.

Suriye'nin kuzeyinde 27 Kasım'da başlayan çatışmalarda bugün erken saatlerde Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esad rejimi başkentin tüm kontrolünü kaybetti. Beşar Esad'ın Şam'ı terk etmesi ile birlikte 61 yıllık Baas rejimi bu sabah itibari ile son buldu. Rejim askerlerinin hapishanelerde tuttuğu kişiler serbest bırakılarak hapishaneler boşaltıldı. Muhalif grupların yurt dışında bulunan Suriyelilere 'Suriye Artık Özgür, Ülkenize Dönebilirsiniz' çağrısında bulunmasının ardından Antalya'da ki Suriyeliler 61 yıllık Baas Rejimi'nin çöküşünü coşkuyla kutladı. Ellerinde Suriye, Türkiye ve Filistin bayrakları ile sokaklara akın eden ve özgürlük sloganları atan Suriye vatandaşları zaferi gökyüzüne beyaz güvercin bırakarak ve baklava dağıtarak kutladı.

"Yıllardır bugünü bekliyoruz"

11 yıldır Türkiye'de olduğunu ve birkaç ay içerisinde ülkelerine geri döneceklerini belirten Ahmet Abdül isimli Suriye vatandaşı, "Şu an biz çok mutluyuz. 11 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Allah'a şükürler olsun memlekete geri dönmeyi düşünüyorum. 1-2 ay içerisinde toparlanıp gideceğiz. Tüm Türkiye halkına ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum, bize iyi baktılar" dedi. Yıllardır bugünü beklediklerini söyleyen Mahmut El-Hüseyin ise "Yıllardır bugünün bekliyoruz. Esad bizi mahvetti. Artık yeter dedik, çok şükür Suriye'de kazandık. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bütün Türkiye'ye şimdiye kadar ki emekleri için teşekkür ediyoruz.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Antalya, 3-sayfa, Suriye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da ki Suriyeliler rejimin yıkılmasını gökyüzüne beyaz güvercin bırakarak kutladı - Son Dakika

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