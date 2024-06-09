Antalya'da Kimyasal Tarım Ürünleri Fabrikası Alev Alev Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Kimyasal Tarım Ürünleri Fabrikası Alev Alev Yandı

Antalya'da bulunan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada bulunan kimyasal tarım ürünlerinin yanmasından dolayı AFAD ekipleri tedbir amaçlı kimyasal sızıntı ölçümü yaptı. Yangın sonucunda fabrika kullanılamaz hale geldi.

09.06.2024 00:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçinde kimyasal tarım ürünlerinin bulunduğu fabrika alev alev yandı: AFAD tedbir amaçlı kimyasal sızıntı ölçümü yaptı

İtfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'da içerisinde kimyasal tarım ürünlerinin yer aldığı fabrikada çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu bitişiğindeki diğer firmalara sıçramadan önlenirken, AFAD, tedbir amaçlı kimyasal sızıntı ölçümü gerçekleştirdi.

Döşemealtı ilçesi Asagioba Mah. Antalya Toptancilar Birligi Sitesi'ndeki kimyasal tarım ürünlerinin yer aldığı fabrikada çıktı saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte söndürülebilen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Kapalı olduğu ve kimsenin içinde bulunmadığı fabrikadaki yangında, zirai ürünlerin yanmasından dolayı AFAD ekipleri kimyasal sızıntıya karşı ölçüm gerçekleştirdi. Fabrikaya girişler araç ve yaya trafiğine kapatılırken, AFAD ekipleri etraftaki vatandaşları tedbir amaçlı uzaklaştırdı. Yoğun dumanın bulunduğu bölgede jandarma ve itfaiye personeline ayran verildi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, AFAD, Olay, Çevre, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kimyasal Tarım Ürünleri Fabrikası Alev Alev Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
10:13 Nisan Ayında Türkiye’nin Cari İşlemler Açığı 5.3 Milyar Dolar Nisan Ayında Türkiye'nin Cari İşlemler Açığı 5.3 Milyar Dolar
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:13:11. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Kimyasal Tarım Ürünleri Fabrikası Alev Alev Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement