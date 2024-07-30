Antalya'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Lüks Araç Zincirleme Trafik Kazasına Neden Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Lüks Araç Zincirleme Trafik Kazasına Neden Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan bir lüks araç, zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kazanın ardından trafik uzun süre kilitlendi. Yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

30.07.2024 11:50
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Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan lüks aracın neden olduğu zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kaza nedeniyle trafik uzun süre kilitlendi.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Yapay Şelale istikametinden gelip Sarı Köprü istikametine seyir halindeki Abdurrahman S.'nin kullandığı 07 DUB 282 plakalı Audi marka otomobil Jandarma kavşağına geldiğinde kırmızı ışık ihlali yaptı. Kırımızı ışık ihlali sonrası Abdurrahman S.'nin kullandığı lüks araca önce Hisar Caddesine dönmekte olan Kemal K.'nın kullandığı 07 ZZ 797 plakalı Mercedes marka otomobil yandan çarptı. Ardından da Antalya Caddesine çıkmakta olan Servet Güneş'in kullandığı Peugeot marka otomobille çarpıştı.

Trafik uzun süre kilitlendi

Kazada 07 DUB 282 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gizem Çoban yaralanırken, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından kaza yapan araçların yolu ve kavşağı kapatması nedeniyle jandarma kavşağında trafik kilitlendi. Yollarına devam edemeyen araç sürücüleri ve araçlardaki yolcular araçlarından inerek kaza yapan araçları incelediler. Araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Lüks Araç Zincirleme Trafik Kazasına Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Lüks Araç Zincirleme Trafik Kazasına Neden Oldu - Son Dakika
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