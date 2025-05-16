Antalya'da Kırmızı Işık İhlaliyle Trafik Kazası: Turistler Forkliftle Kurtarıldı

Turistler devrilen araçtan forklift yardımıyla çıkarıldı: Kaza anı kamerada

Kırmızı ışık ihlali turistleri hastanelik etti

Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile safari aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında safari cipin çarpmanın şiddetiyle ters döndü. Ters dönen safari aracının altında kalan 2 Alman turist, kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan işletmenin Forkliftinin aracı kaldırmasının ardından aracın altından çıkarıldı. Kaza çarpışma anına kadar güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin ışık yeşilden sarıya geçtiği sırada yola çıktığı, safari aracının ise kırmızı ışıkta geçtiği görüldü.

Kaza Manavgat Çevreyolu Kumyolu kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kum mevkii istikametinden Alparslan Türkeş Bulvarı istikametine seyir halindeki Ali Kara'nın kullandığı 07 BUZ 401 plakalı otomobil ile Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan gelip çevreyolunda Alanya istikametine gitmekte olan Alman vatandaşı Stefan Zirbusch'in kullandığı 07 NIC 35 plakalı safari araç kavşakta çarpıştı.

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada safari aracı sürücüsü Stefan Zirbusch ve safari aracında yolcu olarak bulunan Alman vatandaşı Minner Brüning Kerstin çarpmanın şiddetiyle devrilerek ters dönen safari aracının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı Kurtarma, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan inşaat malzemesi satan işyerinin fortliftini kullanan operatör, safari aracının devrildiğini ve altında insanların olduğunu görünce hiç düşünmeden yükünü indirip devrilen aracın yanına ulaştı. Devrilen aracın fortlift yardımıyla kaldırılmasının ardından aracın altındaki 2 Alman itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cipin yakıtı boşaltıldı

Olay yerindeki bir vatandaş, ters dönen araçtan yola mazot akmasını engellemek amacıyla mazot deposunun ağzına bidon dayayıp mazotun bidona boşalmasını sağladı.

Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından ters dönen araç fortlift yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol kenarında boş bir alana tekerlerinin üzerine bırakıldı.