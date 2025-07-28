Antalya\'da Kıyıda Erkek Cesedi Bulundu

Antalya Konyaaltı Sahili'nde cansız bedeni kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin, derin kesikler nedeniyle dün akşam Aşağı Düden Şelalesi'nden düşen ve tüm aramalara rağmen bulunamayan kimliği belirsiz kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Kıyıda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaş, durumu sahilde görevli cankurtaranlara bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Sahil Güvenlik, Cinayet Büro Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri savcısının incelemesinin ardından, olay yeri inceleme ekipleri sahilde çalışma yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Güneşleniyor sandım ama cansızdı"

Olay anına tanık olan Yusuf Pekyeğen, "Ben burada denize girecektim. Su üstünde birini gördüm, güneşleniyor sandım ama cansızdı. Çıkarmaya çalıştım, gücüm yetmedi. Can kurtaranlara haber verdim. Onlar müdahale etti ama sürekli kan akıyordu. Vücudu da baya şişmişti, korktuk" diye konuştu.

Yapılan ilk incelemede, cesedin vücudunda ve baş kısmında derin kesikler olduğu belirlendi. Cesedin dün akşam saatlerinde Aşağı Düden Şelalesi'nden düşüp ve akıntıya kapılarak sahile kadar sürüklendiği ihtimali üzerinde durulurken, kimlik bilgileri ve ölüm nedeni yapılacak otopsiyle netlik kazanacak. - ANTALYA