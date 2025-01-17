Antalya'da Kız Öğrenci Apartında Yangın - Son Dakika
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Antalya'da Kız Öğrenci Apartında Yangın

Antalya\'da Kız Öğrenci Apartında Yangın

Antalya'da bir apartta çıkan yangın, öğrencilerin panikle sokağa çıkmasına neden oldu. İtfaiye müdahale etti.

17.01.2025 12:20
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Antalya'da gece saatlerinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevler, kız öğrencilerin bulunduğu apartı da sarınca panik yaşandı. Öğrenciler kendilerini sokağa atarken, alevler itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız öğrencilerin kaldığı bir apartın bulunduğu binada yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, apartta bulunan öğrenciler kendilerini sokağa attı. İhbarın ardından yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanmaz olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle başlattığı inceleme sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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