Antalya'da Konteyner Yangını Panik Yarattı - Son Dakika
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Antalya'da Konteyner Yangını Panik Yarattı

Antalya\'da Konteyner Yangını Panik Yarattı

Antalya'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

29.11.2024 16:43
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Antalya'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan yangını cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş spiker gibi yaşananları anlatırken, bir yandan da vatandaşlara "İtfaiyeyi arayın, çağırdınız mı itfaiyeyi?" diye seslendi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki diğer konteynerlere de sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında konteynerlerde bulunan elektronik eşyaların yanması sonucu zaman zaman patlamalar yaşandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında bir kadın korkudan fenalık geçirdi. Kontrol altına alınan yangın sonrası ekipler soğutma çalışması yaptı.

Görüntü çekerken vatandaşlara "İtfaiyeyi arayın, çağırdınız mı itfaiyeyi?" diye seslendi

Öte yandan konteynerlerin alev alev yanışı sırasında bir vatandaş, cep telefonuyla o anları kaydedip spikerliğe soyundu. Vatandaş, "Mızrak Camii'nin orada bina patladı. Yeni yapılan inşaatın yanı arkadaşlar. Binada şu anda yangın var, büyük bir patlama oldu ve hala patlamalar devam ediyor gördüğünüz gibi" diyerek olayı baştan sona kadar anlattı. Görüntü çekmeye devam eden şahıs, bir yandan da diğer vatandaşlara "İtfaiyeyi arayın, çağırdınız mı itfaiyeyi?" diye seslendi. Başka bir vatandaş ise yangındaki patlamaları arkadaşıyla yorumladı. İkili, yangının doğal gaz ya da tüpten kaynaklı olabileceğini söyledi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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