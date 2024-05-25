Antalya'da Kontrolden Çıkan Kamyon 4 Araça Çarptı - Son Dakika
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Antalya'da Kontrolden Çıkan Kamyon 4 Araça Çarptı

Antalya\'da Kontrolden Çıkan Kamyon 4 Araça Çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan kamyon önce yol kenarında park halindeki 2 otomobile, ardından da oto galerideki 2 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonucunda şans eseri yaralanan olmazken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.05.2024 12:50
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Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan kamyon önce yol kenarında park halindeki 2 otomobile, ardından da oto galerideki 2 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, D400 karayolu Kadıoğlu kavşağı ilerisinde meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 07 UK 850 plakalı kamyon, yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı. Daha sonra oto galeri dükkanına yönelen kamyon, galeride bulunan araçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmazken, kamyonun çarptığı 4 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun yol kenarında araçlara çarpıp üzerinden geçtiği, galerideki 2 otomobile de çarparak durması yer aldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kontrolden Çıkan Kamyon 4 Araça Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kontrolden Çıkan Kamyon 4 Araça Çarptı - Son Dakika
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