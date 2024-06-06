Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne Yakın Makilik ve Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne Yakın Makilik ve Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yaklaşık 300 metre uzaklıkta, yerleşim yerlerinin ise dibine kadar gelen makilik ve ağaçlık alandaki yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yangının iki ayrı noktada aynı anda başlamasının soru işareti olduğunu belirtti.

06.06.2024 15:14
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Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yaklaşık 300 metre uzaklıkta, yerleşim yerlerinin ise dibine kadar gelen makilik ve ağaçlık alandaki yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Rüzgarla hızını artırıp sahil kısmına doğru ilerleyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "İki ayrı noktada olması ve aynı anda başlaması kafada bir soru işareti oluşturuyor. Ancak şu anda her şey kontrol altına alınmış durumda. Zarar gören yerleşim alanı yok ama merkezdeki ormanlık arazi şu anda yandı, ona çok üzüldüm" dedi.

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında ilk olarak makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline doğru ilerlemeye başladı. Burada çam ağaçlarının yer aldığı ormanlık araziye sıçrayan yangın bir anda büyüdü. Etrafında evler, iş yerleri ve apart otellerin bulunduğu yangına orman ekipleri havadan helikopterle destek verirken, karadan müdahalede bulunuldu. İtfaiye, AFAD, TOMA, belediye personellerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da yangının önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti. Polis yangına yakın noktadaki caddeleri araç ve yaya trafiğine kapattı. Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 300 metre uzaklıktaki sahile doğru ilerleyen ve tatilcileri tedirgin eden yangın yaklaşık 1,5 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "İki ayrı noktada olması ve aynı anda başlaması kafada bir soru işareti oluşturuyor. Ancak şuanda her şey kontrol altına alınmış durumda. Zarar gören yerleşim alanı yok ama merkezdeki ormanlık arazi şu anda yandı, ona çok üzüldüm" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne Yakın Makilik ve Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne Yakın Makilik ve Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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