Antalya'da Köpeğine Zarar Veren Kişi, Bir Başka Kişiyi Otomobil Arkasında Sürükledi - Son Dakika
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Antalya'da Köpeğine Zarar Veren Kişi, Bir Başka Kişiyi Otomobil Arkasında Sürükledi

Antalya\'da Köpeğine Zarar Veren Kişi, Bir Başka Kişiyi Otomobil Arkasında Sürükledi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişi, köpeğine zarar verdiğini ileri sürdüğü kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında iple 150 metre sürükledi. Sürükleme olayı jandarmanın şüpheliyi gözaltına almasıyla sona ererken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

08.05.2024 12:46
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Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişi, köpeğine zarar verdiğini ileri sürdüğü kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında iple 150 metre sürükledi. Sürükleme olayı jandarmanın şüpheliyi gözaltına almasıyla sona ererken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Olay, Ova Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.T. köpeğine zarar verip kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Orhan S.'nin evine giderek tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönmesinin ardından Ş.T., Orhan S.'yi ellerinden ve ayaklarından bağladı, ardından iple 48 HG 669 plakalı aracının arkasında 150 metre sürükledi. Bu sırada devriye gezen Kınık Jandarma Karakolu ekipleri, olayı sonlandırarak Ş.T.'yi gözaltına aldı. Ekipler, ellerini ve ayaklarını çözdüğü Orhan S.'yi tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim etti.

Orhan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Ş.T., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan olay ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Köpeğine Zarar Veren Kişi, Bir Başka Kişiyi Otomobil Arkasında Sürükledi - Son Dakika

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