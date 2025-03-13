Antalya\'da Kundaklama İhtimali Üzerine Yangın Çıktı

Antalya'da bir dairede çıkan küçük çaptaki yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangında kundaklama ihtimali üzerinde durulurken ev sahibi kiracısının evi yakarak gitmiş olabileceklerini iddia etti.

Olay, Aşağı Hisar Mahallesi 4503 Sokak'taki 3 katlı evin 1'nci katında meydana geldi. Evden dumanların çıktığını fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına evin arka taraftaki balkon kapısından girerek müdahale etti. Yanan evde 2 çocuklu bir ailenin oturduğu, önceki akşam kocasının polislerce emniyete götürülmesinin ardından eşinin de malzemeler ve 2 çocuğuyla evden ayrıldığı öğrenildi.

Kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor

Yangın itfaiye görevlilerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının 2 ayrı odadaki yataklardan çıktığını tespiti üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibince evde inceleme yapıldı. Yangında 2 ayrı odadaki yataklar yanarak kullanılamaz hale gelirken, evin diğer odaları da tamamen siyaha büründü. Ev sahibi, yanan evde oturan kiracılarının kirayla birlikte elektrik ve su parası ödemediğini, uzun süredir uğraşmalarına rağmen evden çıkaramadıklarını dile getirdi. Yangının çıkış nedeni üzerine polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. - ANTALYA