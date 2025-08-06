Antalya\'da Kuyumcu Soygunu: Zanlı Tutuklandı

Antalya'da elindeki bıçakla kuyumcuya girip 18 bileziği gasbettikten sonra aynı gün yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki Hüseyin T.'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, kuyumcunun yanında bulunan pastaneye geldi. Bir süre burada oturan ve kuyumcunun boş anını bekleyen şahıs, içeride işletme sahibinden başka kimsenin olmadığından emin olunca harekete geçti. Kuyumcuya giren şahıs, üzerindeki bıçağı çıkartarak Hüseyin T.'den tezgahta bulunan altınları istedi. Paniğe kapılan işletme sahibinden yaklaşık 600 bin TL değerindeki 18 adet bilezik ile bir miktar parayı alan şahıs hızla uzaklaştı. Hırsızlık olayı üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kamera kaydının incelenmesi sonucu şüphelinin Fatih H. olduğunu tespit etti. Aynı gün akşam saatlerinde yeri belirlenen şüpheli, saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada ise zanlının kuyumcudan çaldığı bilezikler ile 4 bin 900 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA