Antalya\'da Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı

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Antalya'da hobi amaçlı balık tutmak için botla denize açılan 3 kişi şiddetli rüzgarın etkisiyle açığa sürüklendi. Sürüklenmeyi durdurmak için attıkları çapaları da kopan ve yaklaşık 1 kilometre açıkta mahsur kalan 3 kişiyi deniz polisi kurtararak sahile getirdi.

Olay, turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde balık tutmak için bokta denize açılan 3 arkadaş, bir süre sonra şiddetini arttıran rüzgarında etkisiyle açığa sürüklenmeye başladı. Küreklerle geri dönme çabaları yetersiz kalan 3 kafadar sürüklenmeyi durdurmak için botta bulunan çapayı denize bıraktı. Ancak kopan çapa nedeniyle açığa sürüklenmeye devam eden 3 arkadaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada yanlarına gelen başka bir balıkçı 3 arkadaşın bulunduğu botu kendi botuna sabitleyerek daha ileriye sürüklenmelerini engellemeye çalıştı. İhbarla 3 balıkçının bulunduğu konuma Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı bot yönlendirildi.

Çapaları kopunca sürüklenmeye devam ettiler

Yat Limanı'ndan çıkan ve balıkçılara ulaşan deniz polisi toplam 4 kişiyi bota alarak, diğer botları bağlayarak sahile getirdi. Yaklaşık yarım saatlik kurtarma çalışmasının ardından Konyaaltı Sahili'ne getirilen 3 arkadaş botlarını karaya çıkardı. Sabah erken saatte balık tutmak için açıldıklarını ve şiddetli rüzgar nedeniyle açığa sürüklendiklerini belirten 3 arkadaşta Ahmet Serkan Kaplan, "Sabah saat 06.00'da balık tutmak için denize açıldık. Sabah saatlerinde rüzgar yoktu, ama ilerleyen rüzgar çıktı. Çapamız kırıldığı için rüzgar bizi yaklaşık 1 kilometre kadar açığa sürükledi. Kürkle falan çekmeyi denedik ama gelemedik. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Deniz polisi geldi, bizi kurtardılar" dedi.

Başka bir balıkçı sürüklenmelerini engelledi

Yaklaşık bir kilometre açığa sürüklenen ve geriye dönemeyen 3 arkadaşa yardım ederek daha açığa sürüklenmelerini engelleyen Turgay Tok isimli balıkçı ise "Sabah erken saatlerde denize çıktım. Rüzgar hafifti açığa sürüklemiyordu. Arkadaşlar bayağı bir açılmıştı. Çapalarının düştüğünü söylediler. Geldiler benim botuma bağlandılar. Açıkta dalga olduğu için Sahil güvenliği aradık. Gelip bize yardımcı oldular. Ben sadece daha açığa gitmelerini engellemek için onları sabitlemiş oldum" ifadelerini kullandı. Botlarını karaya çıkartan ve yaşadıkları olayın şaşkınlığını gülerek karşılayan 3 arkadaş botlarını da omuzlayarak Konyaaltı Sahili'nden ayrıldı. - ANTALYA