Antalya\'da Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı

Antalya'da yürüyüşe çıktığı dağlık alanda yolunu kaybederek 200 metrelik uçurumun dibinde mahsur kalan şahıs AFAD ekiplerinin 8 saatlik operasyonu ile kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Sarıçınar mevkiinde meydana gelen olayda, bölgeye yürüyüş ve kamp yapmak amacıyla gelen Oğuz K. (38) sarp kayalık ve uçurum olan bölgede mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildiren Oğuz K'nın ihbarı ile olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ilk olarak Oğuz K.'nın yerinin belirlenmesi için termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan dron yardımıyla arama çalışması başlattı.

8 saatlik çalışma ile kurtarıldı

AFAD ekiplerinin yaptığı dron destekli arama sonucu yaklaşık 200 metrelik uçurumun dip kısmında mahsur kaldığı belirlenen Oğuz K.'yı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı. İple erişim teknikleri kullanılarak Oğuz K.'ya ulaşan ekipler ilk olarak sağlık durumunu kontrol etti. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen ve yüksek rakım nedeniyle soğuk havadan dolayı üşüdüğü gözlenen şahsa ekipler yanlarında bulunan yedek kıyafetlerden vererek ısınmasını sağladı. Oğuz K. AFAD ekiplerinin 8 saatlik çalışmasının ardından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. - ANTALYA