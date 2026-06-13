Antalya'da Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı

Antalya\'da Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı
13.06.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yürüyüşe çıkan Oğuz K., uçurumda mahsur kaldı; AFAD ekipleri 8 saatte kurtardı.

Antalya'da yürüyüşe çıktığı dağlık alanda yolunu kaybederek 200 metrelik uçurumun dibinde mahsur kalan şahıs AFAD ekiplerinin 8 saatlik operasyonu ile kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Sarıçınar mevkiinde meydana gelen olayda, bölgeye yürüyüş ve kamp yapmak amacıyla gelen Oğuz K. (38) sarp kayalık ve uçurum olan bölgede mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildiren Oğuz K'nın ihbarı ile olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ilk olarak Oğuz K.'nın yerinin belirlenmesi için termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan dron yardımıyla arama çalışması başlattı.

8 saatlik çalışma ile kurtarıldı

AFAD ekiplerinin yaptığı dron destekli arama sonucu yaklaşık 200 metrelik uçurumun dip kısmında mahsur kaldığı belirlenen Oğuz K.'yı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı. İple erişim teknikleri kullanılarak Oğuz K.'ya ulaşan ekipler ilk olarak sağlık durumunu kontrol etti. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen ve yüksek rakım nedeniyle soğuk havadan dolayı üşüdüğü gözlenen şahsa ekipler yanlarında bulunan yedek kıyafetlerden vererek ısınmasını sağladı. Oğuz K. AFAD ekiplerinin 8 saatlik çalışmasının ardından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti
“Belediye başkanıyım“ deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar "Belediye başkanıyım" deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar
Bahçede kanlar içinde bulundu Yanındaki detay kafaları karıştırdı Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
08:41
Hafta sonu planı yapanlar dikkat 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
08:30
MİT’ten siber operasyon Kredi kartı şebekesi çökertildi
MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
07:55
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 09:51:37. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.