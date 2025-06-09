Antalya'da Mangal Yangını: Kadın Kıl Payı Kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da Mangal Yangını: Kadın Kıl Payı Kurtuldu

Antalya\'da Mangal Yangını: Kadın Kıl Payı Kurtuldu
09.06.2025 18:07
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Antalya'da mangal demirinin odunluğa bırakılması yangına yol açtı, duvar çökerken bir kadın kurtuldu.

Antalya'da mangal keyfi yapan yaşlı adamın odunluğa bıraktığı mangal demiri yangına neden oldu. Yaşlı adam gazetecilere olayı anlatırken, olay yerinde bulunan yaşlı kadın, yakınında bulunan duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Kepez ilçesi 3390 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir ikametin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı nedeniyle şehir dışından misafirliğe gelen çocukları ile birlikte bayramın son gününde ikamete ait bahçede mangal yapan İlyas Göçer, çocuklarını uğurladıktan sonra mangalda bulunan kömürü dökerek mangal demirini odunluğa bıraktı. Soğutulmadan bırakılan mangal nedeniyle bir süre sonra odunluktan dumanlar yükselirken, yangını fark eden komşuları hortum ve kovalarla alevlere müdahale etmek istedi.

Odunluğa bırakılan mangal yangına neden oldu

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın bitişiğinde bulunan eve sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışması gerçekleştirildi. Kızı ve damadı ile birlikte mangal yaptığını belirten İlyas Göçer, "Kızım ve damadım vardı. Mangal yaptık. Toplandık tenekedeki kömürü ayrı bir kovaya döktüm. Mangal saçını da işi bitti diye depoya bıraktım. Onun sıcaklığı ile yandı tahminen, başka bir şey yoktu. Odunluk yandı sadece, evde yanacaktı nerdeyse eş dost yardım etti sağ olsunlar" dedi.

Röportaj esnasında duvar çöktü

İlyas Göçer'in gazetecilere olayı anlattığı sırada itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı odunluğun duvarı çöktü. O sırada odunluğa yakın bir noktada bulanan yaşlı kadın, yıkılan duvarın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Ayağına yıkılan taşların geldiği yaşlı kadın itfaiye eri tarafından güvenli bölgeye alındı. Mangal yakan vatandaşları da çıkabilecek yangınlara karşı uyaran Göçer, "Bu günlerde mangal yakınca ateş almayacak, tutuşmayacak yerlere bırakmasını tavsiye ederim" şeklinde konuştu. Yangına ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinden Savaş Erdoğanlı ise, "Rüzgardan dolayı ağaçlara sıçradı. Hemen yangını söndürmeye geldik" ifadelerini kullandı.

Hortum ve kovalarla müdahale ettiler

Aynı sokak üzerinde bulunan evinin balkonunda alevleri görerek müdahale eden Murat Çetin ise, "Yeğenimle balkonda çay içiyorduk. Dumanların yükseldiğini görünce koşarak geldik. Zaten alevler yükselmişti. Odunluğun oradan yangın başlamıştı. Eve yaklaşmaya başlamıştı, hemen hortum ve kovalarla müdahale ettik. Ardından itfaiye ekipleri geldi. Onlar müdahale etti" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Mangal Yangını: Kadın Kıl Payı Kurtuldu - Son Dakika

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