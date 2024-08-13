Antalya'da Mercedes İki Araca Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Mercedes İki Araca Çarptı: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun üst kavşağında meydana geldi. Avni C.'nin kullandığı Mercedes marka otomobil, Ramiz B.'nin kullandığı Ford marka hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Esun T. ve Ayşe G. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

13.08.2024 23:47
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Antalya'da Mercedes iki araca çarptı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun üst kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametine seyir halinde olan Avni C.'nin kullandığı 31 AV 046 plakalı Mercedes marka otomobil, Sorgun Bulvarından kavşağa çıkmakta olan Ramiz B.'nin kullandığı 07 AGM 264 plakalı Ford marka hafif ticari araca yandan, Ergün Y.'nin kullandığı 07 LOH 44 plakalı servis minibüsüne ön tamponundan çarptı. Kazada servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Esun T. ve Ayşe G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya sebep olan Avni C.'nin kırmızı ışık ihlali yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Mercedes İki Araca Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Mercedes İki Araca Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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