Antalya'da Mercedes Panelvan Tur Aracı Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Antalya'da Mercedes Panelvan Tur Aracı Alev Alev Yandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki panelvan tur aracı, motor bölümünde çıkan yangın sonucu alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesine rağmen araç tamamen yanarak küle döndü.

13.08.2024 23:01  Güncelleme: 23:06
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Antalya'da Mercedes alev alev yandı

İtfaiye ve orman ekiplerinin söndürdüğü araç küle döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki panelvan tur aracı, motor bölümünde çıkan yangın sonucu alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Tarkan Akkoyun'un kullandığı 07 AYV 363 plakalı Mercedes marka panelvan tur aracı, Çenger Mahallesinde motor bölümünden başlayan yangın sonucunda yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat ve İncekum birimlerine bağlı ekipler sevk edildi. Ayrıca olay yerinden geçmekte olan Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz de yangına müdahalede bulundu. Araç, ekiplerin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Mercedes Panelvan Tur Aracı Alev Alev Yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Mercedes Panelvan Tur Aracı Alev Alev Yandı - Son Dakika
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