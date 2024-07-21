Antalya'da mezarlık yangını ormana sıçradı, mahalleliyi alarma geçirdi - Son Dakika
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Antalya'da mezarlık yangını ormana sıçradı, mahalleliyi alarma geçirdi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde mezarlık önünden başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı. Mahalle sakinleri traktörlerine takılan tarım makineleriyle yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Yangın, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

21.07.2024 17:33  Güncelleme: 18:07
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Antalya'da mezarlık yangını ormana sıçradı, mahalleliyi alarma geçirdi

Tarım makinelerini traktörün arkasına takan köylü söndürme çalışmalarına katıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mezarlık önünden başlayan ve 2 dönüm Kızılçam Ormanının yandığı yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, tarım arazileri ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangını gören mahalle sakinleri yangın ekiplerini beklemeden traktörlerine taktıkları ilaç makinesi, su tankeri ve tarım makineleriyle yangına müdahale ederek büyümesini önledi.

Yangın Hatipler Mahallesi Mezarlığı ve çevresindeki ormanlık alanda başladı. Alevler, orman, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Mahallelinin dumanları görür görmez traktörlerinin arkasına ilaç makinesi, su tankeri ve tarım aletlerini takarak ekipleri beklemeden yaptığı müdahale rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangının fazla zarar vermesini engelledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler ve Fen İşleri ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın tarım arazileri ve yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yanan ormanlık alanda soğutma çalışması devam ederken, tedbir amaçlı olarak Orman İşletmesine ait arazözlerin nöbette kalacağı bildirildi.

Yangının mezarlık önündeki yoldan başladığı belirtilirken, yoldan geçen bir kişinin attığı izmarit nedeniyle çıkmış olabileceği bildirildi. Yangın söndürme çalışmasına katılan vatandaşlar, yangının yayılmasında rüzgarın yanında sulama kanalına atılan çöp ve çevresinde oluşan çalılıkların neden olduğunu, defalarca söylemelerine rağmen DSİ'nin kanal ve çevresini temizlemediğini dile getirdiler.

Belediye Başkanı Kara: " Duyarlı olalım"

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden aynı zamanda Hatipler Mahallesinden olan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "Burada sanırım bu yıl çıkan 3. yangın. Ekiplerin yanında köylüler cansiperane çalışarak yangının daha da büyümesini engellediler. Kendilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Yangın için çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Lütfen şu süreçte ne pahasına olursa olsun ateş yakmayalım. Çöplerimizi, şişeleri ve özelliklede sigara izmaritini dışarı atmayalım" dedi.

Antalya\'da mezarlık yangını ormana sıçradı, mahalleliyi alarma geçirdi
Kaynak: İHA

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