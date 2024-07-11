Antalya'da Misafirlikte Kedi Saldırısı: İki Kadın Hastanelik Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Misafirlikte Kedi Saldırısı: İki Kadın Hastanelik Oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın, arkadaşının evinde misafirliğe gittiği sırada arkadaşının beslediği kedinin saldırısına uğradı. Kadının yardımına koşan arkadaşı da kedinin saldırısına maruz kaldı. İki kadının vücutlarında tırmalama ve diş izleri bulunurken, hastanede tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı. Kadınlar, kedinin saldırısından güçlükle kurtulup hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kedi, veteriner tarafından sakinleştirici iğne vurularak götürüldü. Kadınlar, kedinin neden saldırdığını anlamadıklarını belirtirken, doktorlar yaşlılık ve kısırlaştırma yapılmamasının kedinin agresifleşmesine neden olabileceğini söyledi.

11.07.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da misafirliğe gittiği evde arkadaşının beslediği kedinin saldırısına uğraşan iki kadın hastanelik oldu. Kadınların vücutlarının birçok noktasında tırmalama ve diş izleri olduğu görüldü.

İlginç olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Yıllardır görüştüğü bir arkadaşının evine misafirliğe giden Şerife A., sohbet ederken camı açmak için hareketlendiği sırada yakın arkadaşının 14 yaşında olan ve küçüklüğünden bu yana evde beslediği kedinin saldırısına uğradı. Bir anda üzerine atlayan kedinin pençe darbeleri ve ısırıkları ile neye uğradığı şaşıran Şerife A.'ya arkadaşı yardım etmek istedi. Ancak saldırgan kedi yıllardır kendisini besleyen sahibine de saldırdı. Kedinin saldırısından güçlükle kendilerini kurtaran ve evden dışarı çıkan Şerife A. ve arkadaşı çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

"Bir anda üzerimize atladı"

Hastanede yaralarına pansuman yapılan iki kadına tedbir amaçlı kuduz aşısı vuruldu. Kedinin kendilerine saldırı anlarını anlatan Şerife A., yıllardır evde beslenen bir kedi olduğunu ve daha önce bu tarz bir eylemi olmadığını belirterek, "Arkadaşımda oturmuş çay içiyorduk, kedi de sandalyede oturuyordu. Aramızda masa vardı, arkadaşım 'perdeyi açar mısın' dedi. Sandalyenin üzerinden bir anda uçar gibi üzerime enseme atladı. Kolumu, sırtımı falan ısırdı. Kadın beni kurtarmak için kediyi üzerimden almak isterken bu sefer ona saldırdı. 14 yaşında yıllardır kendi besliyor bir de. O'da korktu, ben de korktum" dedi.

"Kedinin içine canavar kaçmış"

Evden çıkarak ambulans çağırdıklarını ve hastaneye gittiklerini belirten Şerife A., "İkimiz de yaşlı ve kan sulandırıcı ilaç kullandığımız için ambulans çağırdık. Hastaneye gittik. Hastanede yaralarımızı pansuman ettiler. Bugün de gidip arkadaşımı göremedim. Kediyi sabah veteriner gelip sakinleştirici iğne vurmuş ve götürmüş. O kedi evde olsa o eve girmemiz mümkün değil. İçine canavar kaçmış, kaplan gibi, vampir gibi atladı. Ben artık kedinin olduğu yere yaklaşmaya korkuyorum" ifadelerini kullandı.

"Neden saldırdı anlamadık"

Kedileri sevmesine rağmen yaşadığı olay sonrası kedi fobisi oluştuğunu belirten Şerife A., "Mahallede kediler var ama evde kedi beslemem. Onlara her gün yiyecek, mama veriyordum. Bugün dedim ki 'Bugün size yiyecek yok siz nankörsünüz. Biriniz gelir atlar üstüme gözümü oyarsınız' dedim. Ben kedileri severim, bütün sokak hayvanlarını besliyorum. Hatta köpekler beni gördüklerinde o diyor 'beni seveceksin, o beni', ben sırf onlar için tavuk alıp pişiriyorum, onlara götürüp yediriyorum. Ben böyle bir insanım, ama bu kedi beni niye sevmedi, saldırdı, ben onu anlamadım. Hiçbir şeyini görmedim, ilk defa oldu. Doktorlar, yaşlandığı için hayvanların beyninde sulanma olduğunu, kısırlaştırma yapılmadığı için agresifleşip, saldırganlaştığını söylüyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kuduz Aşısı, Muratpaşa, Antalya, kedi, Hayvan Hakları, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Misafirlikte Kedi Saldırısı: İki Kadın Hastanelik Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
10:55 Elektrikte yeni dönem Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor Elektrikte yeni dönem! Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
13:46 İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:34:44. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Misafirlikte Kedi Saldırısı: İki Kadın Hastanelik Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement