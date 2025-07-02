Antalya\'da Mobilya Atölyesinde Yangın!

Antalya'da bir mobilya atölyesi çıkan yangına alev alev yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, arka duvarın çökmesiyle büyük tehlike atlattı. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran ekipler, çökmenin yaşandığı sırada bölgeden kaçarak kurtuldu. Yangında yaralanan olmazken, atölye kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi 7660 Sokak üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölyeden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekipler ile emniyet güçleri sevk edildi.

Müdahale sırasında arka duvar çöktü

Yangına kısa sürede müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Müdahale sırasında atölyenin arka duvarı aniden çöktü. Ekipler çökmeyi fark ederek hızla bölgeden uzaklaştı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Alevler yan dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı

Yangının çıktığı atölyede bulunan tüm cihazlar tamamen yanarken, alevlerin bitişikteki alüminyum doğrama dükkanı ile sağ tarafta bulunan iki katlı eve sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

"Bir duvar kaldı, o da çökerse durum vahim"

Yangının çıktığı atölyenin hemen yanında alüminyum doğrama işi yapan Mehmet Yörükhan, "Yanan dükkan kuzenimin. Yan tarafta mobilya, koltuk döşeme işleri yapıyorlardı. Duman içeriyi sarınca hemen kendilerini dışarı atmışlar. Eğer yangın bizim tarafa da sıçrasa, söndürmesi imkansız olurdu. Oturup sadece yanmasını izlemek zorunda kalırdık. Şu an bizim can ya da mal kaybımız yok, bu bizim tesellimiz. Ama yanan yerle aramızda sadece bir duvar kaldı. O da çökerse durum gerçekten vahim olur. Umarım bir an önce söndürülür."

Ekipler olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA