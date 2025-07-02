Antalya'da Mobilya Atölyesinde Yangın! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Antalya'da Mobilya Atölyesinde Yangın!

Antalya\'da Mobilya Atölyesinde Yangın!
02.07.2025 19:02  Güncelleme: 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, arka duvarın çökmesi bölgedeki güvenliği tehlikeye attı. Yangında yaralanan olmadı, ancak atölye kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da bir mobilya atölyesi çıkan yangına alev alev yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, arka duvarın çökmesiyle büyük tehlike atlattı. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran ekipler, çökmenin yaşandığı sırada bölgeden kaçarak kurtuldu. Yangında yaralanan olmazken, atölye kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi 7660 Sokak üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölyeden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekipler ile emniyet güçleri sevk edildi.

Müdahale sırasında arka duvar çöktü

Yangına kısa sürede müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Müdahale sırasında atölyenin arka duvarı aniden çöktü. Ekipler çökmeyi fark ederek hızla bölgeden uzaklaştı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Alevler yan dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı

Yangının çıktığı atölyede bulunan tüm cihazlar tamamen yanarken, alevlerin bitişikteki alüminyum doğrama dükkanı ile sağ tarafta bulunan iki katlı eve sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

"Bir duvar kaldı, o da çökerse durum vahim"

Yangının çıktığı atölyenin hemen yanında alüminyum doğrama işi yapan Mehmet Yörükhan, "Yanan dükkan kuzenimin. Yan tarafta mobilya, koltuk döşeme işleri yapıyorlardı. Duman içeriyi sarınca hemen kendilerini dışarı atmışlar. Eğer yangın bizim tarafa da sıçrasa, söndürmesi imkansız olurdu. Oturup sadece yanmasını izlemek zorunda kalırdık. Şu an bizim can ya da mal kaybımız yok, bu bizim tesellimiz. Ama yanan yerle aramızda sadece bir duvar kaldı. O da çökerse durum gerçekten vahim olur. Umarım bir an önce söndürülür."

Ekipler olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İtfaiye, antalya, Kepez, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Mobilya Atölyesinde Yangın! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat için “lazer parası“ isteyen cerrah tutuklandı Ameliyat için "lazer parası" isteyen cerrah tutuklandı
Kayınpeder, gelinini silahla vurarak öldürdü Kayınpeder, gelinini silahla vurarak öldürdü
Tayland’da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı Tayland'da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı
Ümit Özdağ’dan CHP mitingi yasağına “Leman“ gerekçesi Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Marko Guduric, Fenerbahçe Beko’ya veda etti Marko Guduric, Fenerbahçe Beko'ya veda etti
Staj için gittiği yerde şok yaşadı Şirketin isteği çileden çıkarır Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Bomba iddia PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
CHP’nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı

17:58
Çeşme ve Urla’da yangın Bazı mahalleler tahliye edildi
Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi
17:16
Aras Kargo’nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
17:09
Erzurum’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
16:39
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
08:19
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
07:56
Erdoğan, Yerlikaya’nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı Açıklama var
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var
07:23
Türkiye’nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
02:53
Trump’tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
01:06
CHP’nin Saraçhane mitingi olaylı geçti Cumhurbaşkanı’na hakaret eden 42 kişi gözaltında
CHP'nin Saraçhane mitingi olaylı geçti! Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 42 kişi gözaltında
01:04
Bursa’da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Bursa'da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı
00:03
İletişim Başkanı Altun: Özgür Özel’in ifadeleri toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluktur
İletişim Başkanı Altun: Özgür Özel'in ifadeleri toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluktur
00:00
Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu
Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu
23:41
CHP’nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
23:41
CHP’nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 19:08:43. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Mobilya Atölyesinde Yangın! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.