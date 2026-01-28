Mobilya imalathanesindeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Mobilya imalathanesindeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Mobilya imalathanesindeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi
28.01.2026 17:32  Güncelleme: 17:37
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir mobilya dükkanında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangında iş yeri sahibi hastaneye kaldırılırken, 2 kişi de olay yerinde tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde koltuk döşeme ve mobilya aksesuarları iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumanın binayı kapladığı olayda hastaneye kaldırılan iş yeri sahibinin yanı sıra 2 kişi de olay yerinde tedavi edildi.

Yangın, Kepez ilçesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katındaki mobilya aksesuar ve koltuk döşeme iş yerinde 15.30 sularında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri anında müdahale etti. Dumandan etkilenen iş yeri sahibi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dumana maruz kalan diğer 2 kişinin tedavisi ise sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta gerçekleştirildi.

Dükkan kullanılamaz hale geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın üst katlara daha fazla sirayet etmeden söndürüldü. Yangın sonrası mobilya dükkanı kullanılamaz hale gelirken, binanın dış cephesinde ve üst katlarında maddi hasar oluştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, Ekonomi, Kepez, Olay

Son Dakika 3. Sayfa Mobilya imalathanesindeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

28.01.2026 18:40:27
SON DAKİKA: Mobilya imalathanesindeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
