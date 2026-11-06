Antalya'da mobilya fabrikası yangını 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya'da mobilya fabrikası yangını 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

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Antalya\'da mobilya fabrikası yangını 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı
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Antalya\'da mobilya fabrikası yangını 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangını duyup gelen fabrika sahibi genç kadın, iş yerinin yanışını gözyaşlarıyla takip etti; fabrikadaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da mobilya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangını duyup olay yerine gelen fabrika sahibi genç kadın ve yakınları işletmenin yanışını gözyaşlarıyla takip etti.

Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Özer Sokak'taki mobilya fabrikasında dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İçerisinde mobilya atölyesi ve depo olarak kullanılan alanların bulunduğu fabrikadan yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi ile belediyelere ait su tankerleri sevk edildi.

Gözyaşlarına boğuldu

Saat 18.00'de kapatıldığı öğrenilen fabrikadaki yangına ekipler müdahale etti. Yangın haberini alarak olay yerine gelen fabrika işletmecisi Merve E., iş yerini alevler içinde görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve uzun süre yerde oturan genç kadın, yakınları ve çevredekiler tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında fabrikada zarar oluşurken, içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Muratpaşa3. SayfaAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da mobilya fabrikası yangını 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı - Son Dakika
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