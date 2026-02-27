Antalya\'da Motokurye Kaza Anı Kask Kamerasında

Antalya'da iki kamyonet arasından geçmeye çalışan motokurye, sarkan branda ipine takılarak yola savruldu. Kamyonet tekerlerinin altında kalmaktan son anda kurtulan motosikletlinin ölümle burun buruna geldiği anlar, kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye olarak çalışan motosiklet sürücüsü, önünde seyreden iki kamyonetin arasından geçmek istedi. Motosikleti, iki aracın arasından geçtiği sırada sol şeritteki kamyonetin kasasından sarkan branda ipine takıldı. Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yola savrularak metrelerce sürüklendi. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün yere düştüğü sırada yanındaki kamyonetin hareketine devam ettiği ve arka tekerleklerin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA