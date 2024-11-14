Antalya'da Motokuryeden Cesur Müdahale: İntihar Girişimi Engellendi - Son Dakika
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Antalya'da Motokuryeden Cesur Müdahale: İntihar Girişimi Engellendi

Antalya'da bir genç, kız arkadaşı ile yaşadığı sorun nedeniyle üst geçide çıkıp intihar girişiminde bulundu. Olayı gören bir motokurye, genci etkisiz hale getirerek büyük bir felaketi önledi. Çevredekilerin alkışladığı motokurye, durumu kontrol altına alarak ekiplerin işini kolaylaştırdı.

14.11.2024 09:47
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Antalya'da kız arkadaşı ile yaşadığı sorun nedeniyle üst geçide çıkan bir genç, ekiplere zor anlar yaşattı. Olaya kayıtsız kalamayan ve yaptığı hamle ile gencin üzerine atlayarak etkisiz hale getiren motokurye çevredekilerden alkış aldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Bir kişinin üst geçitte korkulukların dış kısmında olduğunu gören vatandaşlar ve yoldan geçen sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler ismi öğrenilemeyen genci eyleminden vazgeçirmek için iletişim kurmaya çalıştı. Bu sırada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri yolu araç trafiğine kapatırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yola atlama yatağı kurdu.

Motokuryeden beklenmedik hamle

Kız arkadaşı ile yaşadığı sorun nedeniyle üst geçide çıktığı öğrenilen genci polis ekipleri ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Kız arkadaşının gelmesini isteyen genç, zaman zaman yaptığı ani hareketlerle yürekleri ağza getirdi. Polis ekiplerinin genci eyleminden vazgeçirmek için yaptığı görüşmeler sırasında olaya şahit olan ve yaşananlara kayıtsız kalamayan bir motokurye sessiz bir şekilde gence yaklaştı. Polislerle konuşan gence arkadan yaklaşan motokurye, bir anlık dalgınlığından faydalanarak yere yatırdı. Motokuryenin bu hareketi o sırada olayı izleyen vatandaşlar tarafından alkışlandı.

"Arkasından yaklaşım yere yatırdım"

Berkan Ümit Akbulut, "Ben buradan iki kere geçtim. İlk geçişimde arkadaşı gördüm. İntihar olayı olduğunu söyledi çevredekiler. Kültür tarafına siparişe gidiyordum, ikinci kez geçerken tekrar gördüm. Motoru köprünün altına çekerek asansörden çıktım. Polis ağabeylerimiz onunla konuşurken de yaklaşıp arkasından sarıldım, hemen yere yatırdım. Bir şeyi önlemiş olduk hiç değilse, biz de sevinçliyiz. Allah kimsenin başına vermesin. Ne derdi var bilemeyiz sonuçta" dedi. Ekipler tarafından üst geçitten indirilen genç, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motokuryeden Cesur Müdahale: İntihar Girişimi Engellendi - Son Dakika

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