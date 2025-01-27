Antalya'da Motosiklet Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Motosiklet Denetimi

Antalya\'da Motosiklet Denetimi

Antalya'da yapılan denetimlerde 121 araca ceza kesildi, 5 şüpheli yakalandı.

27.01.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da emniyet birimlerince 27 noktada 74 ekip ve 163 personelin katılımıyla motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Denetimlerde 121 araca idari para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü birimlerince il genelinde motosiklet hırsızlıkları ve motosikletlerin karıştığı suçların azaltılması, şüphelilerin tespit ve yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. 74 ekip ve 163 personelin katılımı ile 27 noktada yapılan uygulamada bin 048 şahıs sorgulanırken, 634 motosiklet ve 209 araç kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda aranması bulunan 5 şahıs yakalanırken, 1 çalıntı motosiklet yakalandı. 3 motosiklet trafikten men edilirken, 121 araca ise idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 2 şahsa ise 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:59 İstanbul Valiliği’nden kamu kurumlarına ’Cuma namazı’ uyarısı İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
12:35 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında
11:42 Satılmış Büyükcanayakın’ın ismini veren İmamoğlu’na jet soruşturma Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma
11:41 Yozgat Belediye Başkanı’nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı
19:57 Doktorun itirafları kan dondurdu Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum Doktorun itirafları kan dondurdu! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum
19:50 MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’a gitti MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti
19:32 Müzede Hırsızlık: 2500 Yıllık Eser Çalındı Müzede Hırsızlık: 2500 Yıllık Eser Çalındı
19:31 Biden durdu, Trump izin verdi Gelir gelmez İsrail’e sevkiyat yaptı Biden durdu, Trump izin verdi! Gelir gelmez İsrail'e sevkiyat yaptı
19:28 Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı
19:17 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan ortalığı karıştıracak “Yapı“ ve Galatasaray sözleri Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak "Yapı" ve Galatasaray sözleri
19:07 Ali Babacan, DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 14:53:41. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Motosiklet Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.