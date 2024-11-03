Antalya\'da Motosiklet Kazası

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Antalya'nın Serik ilçesinde şehirler arası karayolu ortasına bırakılan motosiklet, kazaya sebep oldu.

Kaza, D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki otobüsün sürücüsü Turgay U. yola bırakılmış 07 BCA 96 plakalı motosikleti fark edemeyip çarptı. İlginç kaza sonrası sürücü durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, Polis ekipleri motosikletin yola bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı. - ANTALYA