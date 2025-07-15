Antalya\'da Motosiklet Kazası

Antalya'da 'U' dönüşü yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Emirkan K.'nın kullandığı 07 CCA 518 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeyken U dönüşü yapmak isteyen 35 S 2555 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü aracın kaputunun üzerinden takla atarak yere düştü.

Kazayı küçük sıyrıklarla atlattı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsü genç sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin U dönüşü yapmak isteyen araca çarpması ve sürücünün savrulduğu anlar yer aldı. - ANTALYA