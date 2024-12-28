Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin hafif ticari araca yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi'nde 4517 sokakta meydana geldi. Gökmen Kocaoğlu'nun kullandığı 31 ADB 650 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden Kadir Yahşi'nin kullandığı 03 AGR 897 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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