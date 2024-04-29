Antalya'da motosiklet kazası: Evli çift yaralı olarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet kazası: Evli çift yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Antalya\'da motosiklet kazası: Evli çift yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında, Umut O. ve eşi Teybut Nur Çiftçi O. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatılırken, çiftin 2 ay önce evlendiği ve bir otelde kuaförlük yaptığı öğrenildi.

29.04.2024 12:31
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Antalya'nın Serik ilçesinde tek taraflı meydana gelen motosiklet kazasında evli çift yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut O.'nun kullandığı 07 AUL 207 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir malzemelerine çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Umut O. (21) ile motosiklette bulunan eşi Teybut Nur Çiftçi O. (20) yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası inceleme başlatılırken, çiftin 2 ay önce dünya evine girdiği ve 5 yıldızlı otelde kuaförlük yaptığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet kazası: Evli çift yaralı olarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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