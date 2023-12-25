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Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde Güneş Cerit'in kullandığı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu park halindeki kamyona çarptı. Cerit, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç, memleketi Denizli'de defnedildi.

Antalya\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
25.12.2023 - 16:34,  Güncelleme: 16:36
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Antalya'da Güneş Cerit hakimiyetindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda park halindeki kamyona çarptı. Hayatını kaybeden genç, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Kadriye Turizm Merkezi, Çakallık Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneş Cerit'in (19) kullandığı 07 BBH 323 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki 07 YRS 39 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cerit, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Güneş Cerit, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cerit'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 19 yaşındaki genç, memleketi Denizli'de öğle namazını müteakip Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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