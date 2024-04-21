Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolünü kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hal istikametinden Beyobası Mahallesi'ne seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 07 ZZ 0390 plakalı motosiklet, Rasih Kaplan Caddesi'ne geldiği sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da motosiklet sürücüsü kaza sonucu yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası panikleyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
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