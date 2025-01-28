Antalya'da Motosiklet Kazası: Yaralı Genç Kızlar Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Motosiklet Kazası: Yaralı Genç Kızlar Hastaneye Sevk Edildi

Antalya\'da Motosiklet Kazası: Yaralı Genç Kızlar Hastaneye Sevk Edildi

Bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu iki genç kız yaralandı, biri Antalya'ya sevk edildi.

28.01.2025 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklette bulunan 2 genç kız yolun karşı şeridine fırladı. Kazayı duyarak gelen genç kızlardan birisinin babası yerde kanlar içindeki kızını görünce büyük panik yaşarken güçlükle sakinleştirildi.

Manavgat'ın Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Alparslan Türkeş Bulvarı istikametinden, Külliye istikametine gitmekte olan Önder A.'nın kullandığı 07 BOF 965 plakalı Audi marka otomobilin, 1525 sokak kavşağına geldiğinde, Ümmü K.'nın kullandığı 07 BOV 256 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ümmü K. ve yolcu olarak bulunan İpek K. yolun karşı şeride fırlayarak asfalta düştü. Ön tekeri kopan motosiklet otomobilin önünde yaklaşık 150 metre sürüklendi.

Acılı babayı kızından güçlükle ayırdılar

Yaralanan genç kızların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar ve mahalle sakinleri koşarken, genç kızların başının altına ve üzerlerine evlerinden getirdikleri örtüleri koydular. Kazayı duyarak olay yerine gelen genç kızlardan birisinin babası yerde acı içerisinde kıvranan kızına 'Korkma aşkım, şimdi annende gelecek' şeklinde teselli etmeye çalıştı, Sağlık ekiplerinin genç kıza müdahalede bulunabilmesi için polisler acılı babayı kızının yanından güçlükle uzaklaştırabildi. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birisi Antalya'ya sevk edildi

Yaralıların hastaneye kaldırılmalarının ardından olay yerinin çevresi emniyet şeridiyle çevrilirken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Kazada yaralanan genç kızlardan birisi Manavgat'ta Özel Hastanede ameliyata alınırken, diğer kız ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet Kazası: Yaralı Genç Kızlar Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
19:54 Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
19:54 Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
19:45 Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor
19:40 CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiasına yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt
19:21 İstanbul’da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
19:13 AK Partili Çelik’ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı
19:03 Türkiye’nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik Türkiye'nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik
19:00 16 yaşındaki Deniz Dönmezer’e Premier Lig devinden resmi teklif 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 15:55:43. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Motosiklet Kazası: Yaralı Genç Kızlar Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.