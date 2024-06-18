Antalya'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında Tayfun Çelebi'nin kullandığı 07 AOF 428 plakalı motosikletin refüjdeki reklam panosuna çarpması sonucunda meydana geldi. Çarpmanın ardından karşı şeride geçerek yaklaşık 80 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Tayfur Çeleolay yerinde hayatını kaybetti.
Side'de bulunan bir otelde çalıştığı bildirilen 25 yaşındaki Tayfun Çelebi'nin cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA
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