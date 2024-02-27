Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Antalya\'da Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Barbaros Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, motosiklete yandan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü ve yolcu, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.02.2024 11:17  Güncelleme: 11:23
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile yandan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Doğu Garajı Barboros Caddesi üzerinde meydana geldi. Çevre yoluna doğru ilerleyen İlayda U.'nun kullandığı 07 AOF 966 plakalı motosiklet, Barbaros Caddesi istikametine giden Uğur Ö. idaresindeki 34 BGU 621 plakalı otomobile yandan çarptı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen motosikletin sürücüsü İlayda U. ve yolcu Asır Ö. yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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