Otomobil ile motosikletin göz göre göre kazası kamerada
Yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rabia G.'nin kullandığı 07 BTM 733 plakalı motosiklet ile Nurten S.'nin kullandığı 07 LMV 52 plakalı otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Kazası - Son Dakika
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