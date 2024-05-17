Antalya'da Nargile Tütünü Dolandırıcılığı: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Nargile Tütünü Dolandırıcılığı: 8 Şüpheli Yakalandı

Antalya\'da Nargile Tütünü Dolandırıcılığı: 8 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da nargile tütünü üretimi yapan bir firmaya ait 181 bin 170 dolar değerindeki tütün, yurt dışına sevkiyat vaadiyle dolandırıldı. Şüpheliler, ürünleri başka bir araca yükleyerek dolandırıcılık yaptı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, fişekler ve dijital materyallere el konuldu.

17.05.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da nargile tütünü üretimi üzerine faaliyet gösteren bir firmaya ait 181 bin 170 dolar değerindeki tütünü, yurt dışına sevkiyatını yapma vaadiyle il dışında başka bir araca yükleyerek dolandırıcılık yaptığı tespit edin edilen 8 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde nargile tütünü üretimi üzerine faaliyet gösteren bir firmaya ait 181 bin 170 dolar değerindeki tütünün yurt dışına sevkiyatını yapma vaadiyle ürünlerin araca yüklendikten sonra il dışında başka bir araca boşaltıldığını tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık olayı ile ilgili Antalya merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 8 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ile şüphelilere ait cep telefonlarına, sim kartlarına ve dijital materyallere el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Nargile Tütünü Dolandırıcılığı: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 02:06:57. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Nargile Tütünü Dolandırıcılığı: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement