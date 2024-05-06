Antalya'da Nisan Ayında 1 Kilo 29 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Nisan Ayında 1 Kilo 29 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya\'da Nisan Ayında 1 Kilo 29 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda Nisan ayında yapılan operasyonlarda 1 kilo 29 gram ve bin 100 adet uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildiğini, 880 şüpheli şahsa işlem yapıldığını ve 53 şahsın tutuklandığını açıkladı. Ayrıca, toplantıda asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı suçları, siber suçlarla mücadele, trafik alanlarında yapılan çalışmalar ve yürütülen operasyonlar hakkında bilgiler verildi.

06.05.2024 14:20
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Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nı gerçekleştiren Antalya Valisi Hulusi Şahin, Nisan ayı içerisinde 1 kilo 29 gram ve bin 100 adet uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildiğini, 880 şüpheli şahsa işlem yapıldığını ve 53 şahsın tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının Türkiye'nin Huzuru Projesi kapsamında düzenlenen aylık Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nın üçüncüsü düzenlendi. Vali Hulusi Şahin, Antalya Valiliği'nde yapılan toplantıda, Nisan ayı içerisinde asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı suçları, siber suçlarla mücadele, trafik alanlarında yapılan çalışmalar ve yürütülen operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.

4468 aranan şahıs yakalandı, 691'i tutuklandı

Kentin huzur ve güvenliği için jandarma ve emniyetin yaptığı asayiş suçlarına yönelik çalışmaları açıklayan Vali Şahin, İl genelinde 8 bin 93 olay meydana geldiğini ve yüzde 97,8 'inin aydınlatma başarısının mevcut olduğunu kaydetti. Şahin, yapılan operasyonlarda 4.468 aranan şahsın yakalandığını 691'inin tutuklandığını aktardı.

Kaçakçılık ve organize suçları

Jandarma ve Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin yaptığı operasyonlara değinen Vali Şahin, organize suçlarla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, mali suçlarla mücadele, aklama suçları ve suç gelirlerine yönelik suçlar ile mücadele birimlerinde toplam 122 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, 214 şüpheli şahsa işlem yapıldığını ve 15 şahsın tutuklandığını dile getirdi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucuyla mücadelede de kararlı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Vali Şahin, Nisan ayı içerisinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 823 operasyon düzenlendiğini, 1 kilo 29 gram ve 1.100 adet uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildiğini, 880 şüpheli şahsa işlem yapıldığını ve 53 şahsın tutuklandığını söyledi.

100 bin 692 yabancı uyruklu şahsın oturma izni var

Nisan ayında dört ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli organizatör şahıstan 3'ünün tutuklandığını açıklayan Şahin, 67 farklı yabancı uyruklu şahısın da sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini kaydetti. Antalya'da 100 bin 692 yabancı uyruklu şahsa oturma izni verildiğini de belirten Şahin, uyruklarına göre ilk sırada Ruslar, ikinci Kazaklar, üçüncü Ukraynalılar olduğunu açıkladı.

Siber Suçlarla Mücadele operasyonunda 24 kişi tutuklandı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Nisan ayında Siber Suçlarla Mücadele kapsamında gerçekleştirilen 7 operasyonda toplam 54 şüpheli şahıs yakalandığını, 24 şahsın tutuklandığını, 25 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 5 şahsın serbest bırakıldığını ifade etti.

2 bin 880 araç trafikten men edildi

Emniyet bölgesinde il genelinde gerçekleşen 371.755 trafik denetiminde 84 bin 684 şahsa idari para cezası uygulandığını belirten Vali Şahin, "2 bin 880 araç trafikten men edildi, 36 E-scooter sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İl genelinde meydana gelen 2 bin 33 trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız vefat etti. bin 486 vatandaşımız yaralandı. Korsan taşımacılık kapsamında 47, engelli araçları için ayrılmış park yerlerini kullanan bin 61 araca cezai işlem uygulandı" dedi.

Denizi kirleten teknelere ceza

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bin 39 adet gemi, tekne ve işletme kontrol ettiğini de anlatan Vali Şahin, "Bu kontroller neticesinde mevzuatlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen gemi, tekne ve işletmelere 88 adet cezai işlem uygulanmıştır. Kaçakçılık istihbarat, harekat ve bilgi toplama sorgulamaları kapsamında 9 bin 244 şahsın sorgulaması yapılmış, arama kaydı bulunan 7 kişi tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Beş adet arama kurtarma görevinde 81 şahıs sağ olarak kurtarılmıştır" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Nisan Ayında 1 Kilo 29 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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