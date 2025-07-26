Antalya'da Orman Yangını: 3 Ev ve 4 Ahır Zarar Gördü - Son Dakika
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Antalya'da Orman Yangını: 3 Ev ve 4 Ahır Zarar Gördü

Antalya\'da Orman Yangını: 3 Ev ve 4 Ahır Zarar Gördü
26.07.2025 20:09  Güncelleme: 20:22
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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 3 ev ve 4 ahır zarar gördü, hayvanlar son anda kurtarıldı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 ev ve 4 ahır zarar gördü. Alevler kontrol altına alınırken, hayvanlar son anda kurtarıldı.

Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında başlayan orman yangını kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Yangında ikisi içerisinde insanların yaşadığı biri metruk 3 ev ile 4 ahır yandı. Hayvanlar, sahiplerinin çabasıyla tahliye edilerek zarar görmekten kurtarıldı.

Yangın nedeniyle mahallede yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler yerleşim yerlerinin geneline yayılmadan kontrol altına alındı.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Serik Belediyesi itfaiye ekipleri karadan müdahale etti. Arazözler ve su tankerleri bölgeye sevk edilirken, yangına helikopterler ve yangın söndürme uçakları da havadan destek verdi. Alevlerin evlere yaklaşmasıyla birlikte mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına dahil oldu. Bazı vatandaşların kendi imkanlarıyla ahırlardaki hayvanları tahliye ettiği, hortum ve su bidonlarıyla yangına müdahale ettiği bildirildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor, çıkış nedenine ilişkin ise inceleme başlatıldı.

Yangının sıçradığı evlerden birinin yakını olan Dudu Erman, "Ahırda hayvanlar vardı, içinden çıkardılar mı çıkarmadılar mı bilmiyoruz. Ev yeni tutuşuyor. Yardım edin, bir can yanmasın. Kaynanamlar yıllardır burada yaşıyor, evin içinde kimse yoktu. Varsa hayvanlar var" dedi.

Caminin dış cephesi de zarar gördü

İhsan Ergin ise, "Alevler buraya kadar geldi, caminin dışı plastik kaplama olduğundan cami de zarar gördü. İki tane insanların içinde yaşadığı ev bir de metruk ev yandı. Alevler hızlı geldi, vatandaşları ve hayvanlarını tahliye ettiler. Traktörlerini kaldırdılar, bu mahallede ilk kez böyle bir yangın oldu" dedi.

"Evi kurtaramadık ama keçileri çıkardık"

Veli Kozan isimli vatandaş ise, "Evde içeride uyuyorduk, annem bir anda elektriklerin kesilince aşağı indi, yukarıda yangın yandığını söyleyince aşağı indik. Rüzgarın toplamasıyla alevler bir anda eve geldi. Evi kurtaramadık. İki keçimiz vardı, onu kurtardık. Evimiz taş ev, dedemin zamanından, 40-50 yıllık evdir" diye konuştu.

"Yarım saatte köye ulaştı, panik büyüktü"

Yangının çıkış anına tanıklık eden mahalle sakini Süleyman Erman, "14.30 civarında köyün kuzeyinden başladı yangın. Poyraz çok şiddetli olduğu için yarım saat içinde köye ulaştı. Şu an bildiğimiz kadarıyla içinde insan yaşayan bir ev yandı. İnsan yaşamayan iki ev ve ahırlar zarar gördü. Can kaybı yok, hayvanlar da sağ. Maddi hasar var. Yangın söndürme ekipleriyle birlikte köylüler de canla başla çalıştı. Çok fazla panik olduk, ne yaptığımızı bilemedik. Yangın zıplayarak ilerliyordu, herkes evlerini, arabalarını, traktörlerini mahalle dışına çıkardı. Mutfaktaki tüpler söküldü, yaşlılar tahliye edildi. 25-30 kişinin yaşadığı bu köyde ilk kez böyle bir yangın gördük" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Orman Yangını: 3 Ev ve 4 Ahır Zarar Gördü - Son Dakika

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