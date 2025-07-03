Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde çıkan orman yangınına ekipler hızla müdahale ediyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara mevkiinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman ekipleri hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor. Yangının büyümesini önlemek için çalışmalar devam ediyor. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale - Son Dakika
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