Alevlerin sardığı işyerindeki araçları kurtarmak için seferber oldular

Antalya'da gece saatlerinde Akdeniz Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamir ve bakım servisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlerin bitişik dükkanlara sıçramaması için mücadele ederken, işyeri çalışanları ve vatandaşlar ise içerde bulunan araçları kurtarmak için seferber oldu. Alevler arasında kalan 15 araçtan 5'i kullanılamaz hale gelirken bazı araçlarda yangın nedeniyle hasar aldı.

Yangın, gece 01.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5005 sokak üzerinde bulunan bir oto tamir ve bakım servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sanayi sitesi içerisinde devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri bir işyerinden dumanların yükseldiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler yaklaşık 1300 metrekarelik kapalı alandaki işyerindeki yangına hızla müdahale etti.

Diğer dükkanlara sıçramaması için cansiparane mücadele

İçerisinde çok sayıda araç, boya ve yanıcı maddelerinde bulunduğu işyerindeki yangının bitişiğindeki diğer işyerlerine sıçramaması ekipler yoğun çaba harcarken takviye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanıcı maddelerin bulunduğu işyerinde ki yangına köpükle hem içeriden hem de dışarıdan merdiven yardımıyla müdahale etti. Alevlerin sardığı işlerinin çatısı çökerken, yangın bitişikteki bir işyerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangının büyümemesi için dört bir yandan cansiparane mücadele etti.

Araçları çıkarmak için seferber oldular

Bu sırada yangını haber alarak gelen işyeri çalışanları ve vatandaşlar alevlerin kapladığı işyerinde bulunan araçları dışarı çıkarmak için seferber oldu. Müşterilere ait tamir için gelen otomobillerin bazıları forklift ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İçerişinde yaklaşık 15 aracın bulunduğu öğrenilen işyerinde 5 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bazı araçlarda ise kısmen yanma meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak işyerinde soğutma çalışması yapıldı. - ANTALYA