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Antalya'da Otomobil Ağaca Çarptı: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Otomobil Ağaca Çarptı: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kardeşi ise yaralandı. Olay yerine koşan vatandaşlar, sürücüyü kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

Antalya\'da Otomobil Ağaca Çarptı: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
31.12.2023 - 17:20,
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, kardeşi ise yaralandı. Olay yerine koşan vatandaşlar ise araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için canla başla mücadele etti.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Döşemealtı Altınkale Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilal Esat B.'nin kullandığı 34 TV 2113 plakalı otomobil Burdur istikametine seyir halindeyken bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, ağaca çarparak durdu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine koşan vatandaşlar ise araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için canla başla mücadele etti. Araç içinde sıkışan sürücü ve kardeşi Ö.F.B., itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekibi, sürücü Bilal Esat B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.F.B. ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Otomobil Ağaca Çarptı: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Otomobil Ağaca Çarptı: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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