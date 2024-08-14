Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: Kurye Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: Kurye Yaralandı

Antalya\'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: Kurye Yaralandı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda kurye yaralandı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Yaralı kurye hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

14.08.2024 10:03
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Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kurye yaralandı. Kaza sırasında motosikletten fırlayan kuryenin o anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı kurye hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Şakrak Caddesi ile 180 Sokak kesişiminde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Çift şeritli yolda seyir halinde bulunan Emircan Çatin'in (28) kullandığı 07 AZY 401 plakalı Honda marka motosiklet ile karşı yoldan gelerek sola dönmek isteyen Egemen E. (22) idaresindeki 03 EC 606 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, kurye motosikletten fırlayarak önce otomobilin üstüne, ardından kaldırıma düştü. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı motosikletli kuryeyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü. Polis ekipleri, otomobil sürücüsüne ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptıktan sonra alkol testi uyguladı. Alkolmetreye üfleyen Egemen E.'nin alkolsüz olduğu tespit edildi ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"Motor araca çarpmak zorunda kaldı"

Kaza anına şahit olan Cengiz Dere adlı vatandaş, "Araç sağ taraftan gelip sola girerken karşı taraftan motosiklet geliyordu, otomobil motosikletin yolunu kesince motor araca çarpmak zorunda kaldı. Motor sürücüsü arabanın üstüne fırlayıp kaldırıma düştü. Kazayı gören vatandaşlar ambulans çağırdı" dedi.

Fırlama anı kamerada

Motosikletli kuryenin çarpışma anında motosikletten fırladığı ve havada savrulup önce otomobilin üstüne, ardından kaldırıma düştüğü o anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: Kurye Yaralandı - Son Dakika

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