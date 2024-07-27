Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

27.07.2024 14:42
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Gümrük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gümrük Caddesi üzerinde seyir halinde olan Selda U. idaresindeki 07 UM 890 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan Samet E. idaresindeki 07 UB 347 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen motosikletten parke zemine savrulan motosiklet sürücüsü Samet E. ve arkasında yolcu olarak bulunan Emirhan T. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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