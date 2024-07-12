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Antalya'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı... O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza Antalya- Alanya D-400 Karayolu Sorgun- Otogar Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Omur'un kullandığı 07 AYM 169 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Tefik Kibar'ın kullandığı 07 AVE 116 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, çarpmanın şiddetiyle yolun ortasına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Tefik Kibar ile araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Emir Kibar, Rabia İrem Kibar, diğer araçta yolcu olarak bulunan Esma Omur ve Huma Bahar Omur yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.